Круг абразивный нейлоновый 150х20х22,2 P240 (зеленый)
Доставка
- Самовывоз из магазина Дом Сварки Львов (ул.Городницкая 47).
- Новой почтой в любой город или населенный пункт Украины - от 40 грн.
Оплата для частных лиц
- Наличными в магазине
- Наличными в отделении «Новой Почты»
- Безналичная оплата (экономия до 5% при полной оплате)
Оплата для предприятий
Гарантия
100% гарантия обмена/возврата средств в течение 14 дней.
Call center
* При заказе товара по телефону говорите КОД!
- (095) 493-56-00
- (050) 493-51-85
- (098) 264-97-87
- (067) 561-39-69
- (093) 846-14-22
- (032) 231-68-94
Цена: 103 грн.Купить
Безналичная оплата
"При полной оплате на расчётный счёт экономится до 5%, за счёт отказа от услуг "Новой Почты" по пересылке денег.
Реквизиты для оплаты уточняйте у менеджеров!